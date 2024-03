Campo | 12 mar 2024 Agroperspectivas Insumos que no bajan, perspectivas de año Niña, y precios que no repuntan lo suficiente Parece pronto para pensar en la siembra que se viene, pero no lo es. El profesor e investigador Dante Romano pone la lupa sobre el futuro del campo.

Dudas por el ciclo 2024/25.