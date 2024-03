“Si Milei pierde la pulseada con la inflación, no le va a creer nadie”

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió a la importancia de derrotar a la inflación, situación que emparentó con el éxito o no- del Gobierno de Javier Milei.

“A mí me preguntan ‘¿Cuál es el programa económico?’, y el programa económico es muy sencillo: ‘No hay plata’. Es una cosa fiscal durísima y una limpieza del Banco Central. Si vos le creés, actuás en consecuencia, si no le creés, seguís aumentando los precios y después ves si podés vender o no podés vender”, explicó en declaraciones a Radio Perfil.

Además, consideró que “es una pulseada en la que el Presidente no puede aflojar, porque si hoy el presidente dice, ‘bueno, en vez de déficit cero, un poquito de deuda’, perdió, se convierte en lo que los americanos consideran ‘un pato rengo’, y va a seguir cuatro años más porque tenemos un régimen presidencialista, pero si el Presidente pierde la pulseada con la inflación no le va a creer nadie”.

“Estamos viendo cómo se cortan las canillas a no sé cuántos organismos, a las provincias, el régimen de coparticipación, hay toda una serie de medidas, se está sintiendo, también en el sector privado”, enumeró De Pablo.

Y resaltó que “de ahí viene todo este tema de que vos mandás una lista de precios y después la revises; pero uno debería decirle a los muchachos del INDEC que mejoren la metodología en vez de enseñarle a vender a los supermercadistas. Tiene que ver con eso, Dios sabe cuál es la verdadera tasa de inflación, en función de todas las promociones que hay”.

Finalmente, el doctor honoris causa en UCEMA.sostuvo que “la promesa de Javier era que el ajuste lo pagaba la casta y no la población, bueno, ya sabemos que hay una parte que la paga la casta y otra parte que la paga la población, desde el punto de vista práctico”.