La oposición pide que ARBA detalle los topes previstos y aumentos a contribuyentes

Los senadores bonaerenses Nerina Neumann y Marcelo Daletto presentaron este jueves un pedido de informes para que la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informe sobre la cantidad de contribuyentes y montos a recaudar por cada categoría según los topes previstos en la Ley Fiscal 2024 de los Impuestos Inmobiliario Urbano, Inmobiliario Rural y Automotor.

“El Gobierno provincial ante la actual crisis, debe tener prioridades; no puede gastar desmedidamente como lo ha venido haciendo, porque es el contribuyente quien paga. Es el alto nivel de gastos lo que nos lleva a este alto nivel de impuestos. Los ciudadanos bonaerenses no pueden seguir financiando gastos que la Provincia no puede darse el lujo de tener”, manifestó Daletto.

📢 Junto con @NerinaNeumann

presentamos un pedido de informes en el @Senado_BA 🏛 para que ARBA informe sobre la cantidad de contribuyentes y montos a recaudar por cada categoría según los topes de la Ley Fiscal 2024 de los Impuestos Inmobiliario Urbano, Rural y Automotor. — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) March 14, 2024

Y precisó: “En 2019 los impuestos patrimoniales, como el Inmobiliario y Automotor, representaban el 11 % de la recaudación tributaria provincial y hoy cayeron a la mitad. Esta caída se debe a que las actualizaciones en los últimos años fueron por debajo de la inflación. En 2022 la inflación fue del 94,8 % y los impuestos aumentaron hasta un 45 %. En 2023, la inflación fue de 211,4 % y los impuestos aumentaron hasta un 80 %”.

En ese sentido, el legislador señaló que “en la Ley Fiscal 2024, el Gobierno propuso topes máximos de 300 % y desde la oposición logramos bajarlos a 200 % para la mayoría de los contribuyentes, quedando una pequeña cantidad de contribuyentes con alto poder adquisitivo liberados de estos topes”.

“Si bien consideramos que debe haber topes para el 100 % de los contribuyentes -y así lo hemos pedido-, sabemos que si los que más tienen pagan más, permite que los que menos tienen paguen por debajo de la inflación”, completó Daletto.

Por su parte, Neumann añadió: “Por eso, solicitamos que se informe cuántas partidas están topeadas al 140 %, cuántas al 180 %, cuántas al 190 % y cuántas al 200 % quedando todos estos por debajo de la inflación proyectada en diciembre pasado por el BCRA para el 2024 de 213 %”.

“También queremos que ARBA nos detalle cuántas partidas no están topeadas y que participación tendrá cada categoría en la recaudación de impuestos de la Provincia”, sostuvo.

“ARBA nos tiene que fundamentar por qué no tomó la facultad de aplicar descuentos por buen contribuyente y pago al contado, como lo venía haciendo en los últimos años. Entendemos que la Provincia está en una situación crítica y no puede recaudar un peso de menos, pero también que los bonaerenses no pueden pagar un peso de más”, dijo la senadora.

Y finalizó: “Esperemos que ARBA conteste de buena fe este pedido de informes, sin necesidad de tener que cumplir con el tratamiento legislativo para obtener una respuesta. Los bonaerenses necesitamos que ARBA informe rápida y claramente para poder llevar un poco de alivio en este contexto de crisis”.