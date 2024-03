Tras el rechazo al DNU, Villarruel aclaró que su “compromiso” con Milei es “inclaudicable”

El Senado de la Nación votó en contra del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desregulador de la economía y resta esperar el tratamiento en el Congreso, para saber si el paquete de normas impulsado por el Gobierno sigue manteniendo vigencia.

Tras quedar en el ojo de la tormenta por la convocatoria a la sesión especial de este jueves, la vicepresidente de la Nación y titular de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, aseveró que “su compromiso con Argentina y Javier Milei es inclaudicable”.

“Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada, y luego en la fórmula presidencial, nosotros sabíamos a los que nos enfrentábamos”, acotó a través de un mensaje de video publicado en sus redes sociales.

Sin institucionalidad no hay gobierno. Los que nos trajeron hasta acá siguen obstruyendo. ¡Todo por Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gfbMkyAgFy — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 15, 2024

En este sentido, explicó que “hemos trabajado espalda con espalda a pesar de los incansables intentos por dividirnos. El Senado es la casa de las provincias, y es un poder independiente de la República Argentina”.

“Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner, no me voy a convertir en aquello que venimos a cambiar”, exclamó.

Finalmente, sostuvo que “no hay gobierno sin institucionalidad, por eso la política tiene que trabajar para la gente; no hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”.