Campo | 8 abr 2024 Agroperspectivas La chicharrita le bajó el copete al maíz tardío La producción esperada pasó de 54 a 52 millones de toneladas y no se descartan más recortes. Esta es la primera vez que aparece en el centro y sur del país, donde no se tomaron medidas, justificadamente ya que en teoría no afecta.

Presencia extendida.