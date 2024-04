Finalmente, no habrá paro de colectivos en el AMBA

Pese al amague de una medida de fuerza por un atraso salarial que afecta a los choferes de colectivos, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) aclaró que no habrá paro de transporte en el AMBA.

El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, informó que la Secretaría los convocó a una reunión el miércoles con las cámaras empresariales del sector.

Según expuso Fernández, la deuda salarial con cada chofer es de “$ 250 mil”.

No obstante, el sindicalista explicó que si el encuentro no llega a buen puerto, la respuesta no será una medida de fuerza.

“La medida será una retención de tareas a partir de la medianoche del miércoles”, indicó Fernández.

Y subrayó: “Nos deben plata, hasta que no reconozcan la diferencia, no vamos a trabajar”.