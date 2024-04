Municipios | 11 abr 2024 Ordenamiento del espacio público Mar del Plata: operativo de retiro de decks que no fueron readecuados Aquellos comercios que no cumplieron con la exigencia vigente por ordenanza fueron intimados para retirar sus estructuras. Cuando no lo hacen los propietarios, la comuna procede a hacerlo y suma los costos a la cuenta de cada local comercial.

Cuadrilla municipal en plena labor.