Tolosa Paz y el rearmado peronista: “Hay melodías que ya nadie quiere escuchar”

La exministra de Desarrollo Social de la Nación y actual diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, cuestionó la marcha del Gobierno libertario, al tiempo que reconoció la necesidad de autocrítica en el peronismo tras la derrota en las urnas.

“Sería necio querer tapar el sol con las manos cuando uno gobierna y no reelige. Tenemos la obligación de pensar qué nos pasó”, expuso la dirigente en declaraciones a la AM 950.

Así las cosas, consignó que “no pudimos recomponer el desplome de los salarios, entre otras cuestiones. Nos tocó cogobernar con situaciones que no pensamos que iban a suceder”.

“La sumatoria de problemas tiene que ver con un frente político desordenado”, anexó en torno a las permanentes diferencias que tuvieron Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner durante la gestión del Frente de Todos.

De todos modos, en torno al futuro del peronismo, aseguró que “no está muerto quien pelea”.

“El bloque de UxP y otros bloques no estamos dispuestos a regalar 40 años de democracia ni de regalar la voz de los constituyentes de 1994. No solamente estamos vivos, sino que haremos todos los análisis para entender por qué no pudimos reelegir por primera vez en la historia”, reiteró Tolosa Paz.

Y en referencia a la interna, fue lapidaria: “Hay melodías que tienen que dejar de sonar y que la gente ya no quiere escuchar”.

En otro orden de cosas, dijo que no le gusta “nada” la marcha de La Libertad Avanza, porque mira “algo muy básico que es la inversión social que hacen los gobiernos”.

“Es un ajuste que se festeja haciendo eje en el cierre del grifo en transferencias a los gobernadores, a los clubes de barrio y en un país con niveles de pobreza insoportables. No me gusta nada”, resumió la legisladora.

“De la gestión de Capital Humano (a cargo de Sandra Pettovello), arrancaron sin claridad sobre qué quieren hacer. O queda claro: eliminar todo tipo de inversión social y el que sobreviva a este ajuste lo haga”, finalizó.