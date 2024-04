“El ñoqui más grande y más caro es Milei”

El secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que “el ñoqui más grande y más caro que tiene la Argentina es Javier Milei”.

Desde Punta Alta, donde se reunió con afiliados y la dirigencia local por los despidos en la Base Naval, indicó que estas cesantías “apuñalan a la economía de esta ciudad”.

“Han despedido a trabajadores que realizan tareas indispensables, que cumplen roles esenciales en la administración, el mantenimiento y la producción de la Armada”, graficó el referente del nucleamiento gremial.

Frente a esto se reforzó la necesidad de trabajar de forma mancomunada entre todos los sectores y se analizaron acciones a seguir para que el Gobierno Nacional revierta esta medida que atenta contra el bienestar de los trabajadores y sus familias. — Rodrigo Aristimuño (@rodrigo_arist) April 9, 2024

Acto seguido, disparó: “Algunos dicen que no hay despidos, que son contratos que tienen una fecha de vencimiento y no los renuevan. Esto no es así porque en el Estado existe la estabilidad en el empleo público”.

“Con un gobierno como el de Milei no hay posibilidad de dialogar. Hay que confrontarlo”, sentenció Aguiar.