Francos relativiza los insultos de Milei: “Tiene derecho a opinar lo que le parezca”

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a sentar postura en torno a la discusión entre el presidente Javier Milei y el periodista Jorge Lanata, quien anticipó que lo llevará a la justicia por calumnias e injurias.

“El Presidente tiene derecho a opinar lo que le parezca”, juzgó el funcionario en declaraciones a Cadena 3.

Acto seguido, indicó que “hay gente que cuestiona la formas y puede ser que algún periodista pueda sentirse ofendido, pero también es cierto que el Presidente a veces puede sentirse ofendido por los comentarios que se hacen de él”.

“¿Y la calumnias e injurias que le profesan al Presidente en tantas oportunidades? No me quiero referir a un caso particular, sino en general. Nunca he visto a un Presidente que desde la campaña haya sido tan agredido como Javier Milei”, alegó el titular de la cartera política.

En igual tesitura, reflexionó: “Entiendo la posición de un periodista que se enoja cuando el Presidente le contesta, pero también entiendo perfectamente la posición del Presidente cuando lo atacan y responde”.

“Uno puede estar en contra de las formas, pero lo que está claro es que el Presidente responde con la misma libertad que se expresan los periodistas”, concluyó.