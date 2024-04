Postulado por Milei para la Corte: la escatológica definición de Luis Juez sobre Lijo

El senador nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Luis Juez, criticó la nominación oficial de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema y para hacerlo se valió de una escatológica analogía.

“Voy a ser escatológico. Lijo tiene una pequeña PyME que alquila un bidet para políticos con el culo sucio, pero no te lo terminan de limpiar nunca par que necesites siempre al bidet”, graficó.

“Son operadores políticos dentro de la justicia, de Derecho no saben ni bosta pero son grandes resolvedores de tema puntuales, te resuelven el tema a mitad de camino”, acotó en declaraciones a LN+.

Tras confirmar que no acompañará su nombramiento cuando el pliego llegue al Senado, justificó: “No tengo ninguna posibilidad de que yo crea que le puede dar respuestas a la justicia o a la sociedad”.

Por otra parte, sostuvo que “este es un momento muy complejo, pero hay una gran esperanza, de no volver a lo otro, capaz no sea esperanza por lo que vaya a venir pero sí en no volver a la mentira, al facilismo, al populismo”.

“Hay que ser prudentes, bajar cuatro cambios. El Gobierno está acertando algunas medidas, se van acomodando cuestiones, pero creo que el Estado tiene que acompañar con la menor intervención pero con la mayor profundidad”, cerró el exintendente de Córdoba capital.