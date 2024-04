Libertarios moderados respaldaron la marcha universitaria contra el ajuste de Milei

En la previa de la histórica movilización universitaria contra el ajuste presupuestario dispuesto por el presidente Javier Milei, un grupo de diputados libertarios en la Legislatura bonaerense se pronunció a favor de la educación pública.

Se trata de nueve legisladores que obtuvieron una banca por La Libertad Avanza y, apenas asumieron, rompieron filas para conformar el bloque Unión, Renovación y Fe.

Defender la libertad, no es incompatible con defender la Ed. Pública.

Y, defender el derecho a la educación, no es sinónimo de defender corrupción. Al contrario.

+ Auditorías = +calidad educativa.



Yo NO marcho, aunque sí celebro que al fin demos este debate. pic.twitter.com/iCpXOTPQEY