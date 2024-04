“Lo que hizo Lousteau es vergonzoso y enluta a la política nacional”

El exintendente de Coronel Pringles -hoy concejal por UCR-Juntos por el Cambio-, Aldo Luis Mensi, fustigó duramente la actitud del senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, porque dijo que “lo que hizo Martín Lousteau es vergonzoso y enluta a la política nacional y en especial al radicalismo”.

Según el ahora concejal, hay actitudes que duelen mucho en un partido centenario, en un partido que sabe expresarse ética y moralmente”, Mensi asimismo indicó que “sentimos un dolor muy grande y no solo por lo que ocurre con el presidente de la UCR a nivel nacional, presidente que no lo elegimos los radicales, eso algún debe cambiar, no puede ser que por los votos de los delegados provinciales se elija el presidente del comité nación, también por el presidente del comité provincial que estuvo presente en esa votación”.

Por otra parte el dirigente radical señaló en diálogo con ANDigital que no les molestaba tanto el monto del aumento para los senadores nacionales, sino más bien la inoportunidad”.

“A mí lo que me importa es la oportunidad, el pueblo entero está haciendo un sacrificio y siento mucha vergüenza de que nuestro partido lleve adelante este plan. Porque acá hubo una complicidad total de todo el espectro político. Acá estuvo La Libertad Avanza, estuvo el PRO, estuvo la UCR, todos estuvieron y lo hicieron entre gallos y medias noches”, disparó, disgustado.

No se olvidó de los gobiernos K y se despachó diciendo que “esto es un mal que el kirchnerismo nos dejó y que lo hemos copiado mucho y por otra parte, la figura en sí mismo de dudosa aprobación dentro del marco del radicalismo de nuestro actual presidente, no es que puso una macula más, realmente puso una impronta que desde todo el arco político tenemos que repudiarlo porque sentimos vergüenza”.

En otro orden de cosas, dirigió su crítica hacia la vicepresidente Victoria Villarroel, de quien dijo que “la vicepresidente de los argentinos, presidiendo el senado, se hizo la «chancha renga» y que no haya repudiado estas cosas, no solo que no repudio, lo sabía y se encogió de hombros ante la sociedad para que recibiera todo el arco político y no político el repudio que debe recibir”.

Por último cerró: “Esto es repugnante a la democracia y vergonzante para todos los argentinos, porque independientemente de los partidos políticos que representan esos señores, si se los puede denominar así, realmente no debe dar profunda vergüenza y lamentablemente la figura que para mí, emergía como algo digno de ser tenido en cuenta como la vicepresidente, demostró ser otro cachivache más que enluta la política. Repudiamos a los dos presidentes del radicalismo; ambos son senadores nacionales, uno por Capital y otro por Buenos Aires, no nos podemos quedar callados”.