“No discutir el Presupuesto en el 2023 le permite a Milei hacer un ajuste muy salvaje”

El analista político Sergio Berensztein se refirió a la marcha de la gestión libertaria al tiempo que sentó postura en torno al enfrentamiento entre las universidades públicas y el Gobierno de Javier Milei.

Tras marcar que hay dos problemas de fondo, detalló: “El primero es que no tenemos presupuesto y no hay previsibilidad. No discutir el Presupuesto en el 2023 le permite al Gobierno hacer un ajuste muy salvaje. Manteniendo el Presupuesto del 2023 y con una inflación del 300 % lo que tienen las universidades es nada”.

“El segundo punto es que el concepto que tiene Milei del aparato del Estado es más que minimalista porque dice que el Estado tiene que velar por la vida, la propiedad y la libertad”, puntualizó en declaraciones a la AM 950.

Según Berensztein, “lo importante es que la Constitución argentina dice otra cosa. Si el Presidente quiere cambiar la Constitución tiene que llamar a una constituyente y poner esto en debate porque no puede unilateralmente decidir qué modelo de Estado va a tener argentina”.

Acto seguido, manifestó que “el Presidente sabe que del viejo orden partidario no va a surgir una figura que tenga la capacidad de competir con él en las elecciones o cuestionar su programa de Gobierno”.

“Milei no quiere otro Milei y por eso al desacreditar a los medios de comunicación, de alguna manera bloquea la posibilidad de que aparezca otro como él. Con las universidades pasa algo parecido porque frente al vacío político aparecen líderes estudiantiles”, prosiguió el analista.

En igual tesitura, consignó que “la educación pública siempre fue el semillero del cual surgieron dirigentes que tuvieron importancia en la política nacional”.

“El Presidente se siente cómodo en la confrontación, el conflicto y su narrativa busca siempre la diferenciación”, concluyó.