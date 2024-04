Política | 24 abr 2024 Entró la piña El Gobierno acusó recibo: “Las universidades no se van a quedar sin presupuesto” El vocero presidencial Manuel Adorni hizo su lectura de la masiva marcha en rechazo al ajuste en la educación superior. “Transformaron un reclamo que es genuino en una marcha política opositora que me parece que no correspondía”, dijo

Manuel Adorni.