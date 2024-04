Melconian le contestó a Milei por la dolarización: “La realidad me da la razón, sigue sin haber fideos y tuco”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió al último mensaje público brindado por el presidente Javier Milei, en el que le dedicó una burla, aunque aclaró que el tiempo le dio la razón.

Y no se equivocó nada Melconian, tenía razón. Por algo Milei no solo no dolarizó sino que en cuatro meses aumentó 100% la cantidad de pesos totales de la economía en términos reales de dólares. Fue exacto para el camino opuesto. pic.twitter.com/vNx4BNlxz0