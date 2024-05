Furibundo rechazo gubernamental al paro: “Un esquema sindical que ha quedado en otro tiempo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este jueves que el paro convocado por las centrales sindicales es “inentendible si uno busca una explicación por fuera de lo político” y “atenta contra el bolsillo y la libertad de la gente”.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario cuestionó que el paro fue impulsado por “los mismos personajes que viven del esfuerzo de los demás” y que “cercenaron el progreso de la Argentina durante los últimos 25 años”, pero resaltó que “lo importante es que cada vez son más los que deciden trabajar y entienden esta manera como la única de forjar su futuro”.

En este marco, afirmó que el protocolo antipiquetes “está vigente para hacer cumplir la ley y las fuerzas federales están custodiando los edificios y rutas, y se ha dado la orden de que estén preparadas, con todo su equipamiento, para actuar en caso de ser necesario”.

“Quiero saludar a todos los argentinos que están prestando servicios y también a todos los que, queriendo ir a trabajar, no lograron hacerlo porque no los dejaron. Desde ayer (miércoles) se han recibido 1.932 llamados con denuncias a la línea 134 por extorsiones. Desde que se abrió la línea hubo un total de 138.466 llamadas con denuncias”, exclamó el portavoz.

En tanto, consignó que “hubo esquinas donde colectiveros fueron agredidos a piedrazos y donde pincharon cubiertas con clavos, y hubo fuerzas de choque del sindicato de camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, San Lorenzo y San Martín”.

“Hay dos Argentinas. Lo importante es que cada vez son más los que deciden trabajar y entienden esta manera como la única de forjar su futuro”, reiteró Adorni y manifestó que “un paro que es a base de piedrazos, de extorsión y de amenazas, no es un paro. Estamos viendo las consecuencias de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo”.

En cuanto a la decisión de descontar el día, explicó que “el salario es la contrapartida del trabajo. Si no hay trabajo, no hay salario. El que no va a trabajar porque se adhirió al paro no va a recibir el pago por el día de trabajo”.

“A los que perjudican son a los que más necesitan trabajar y los que necesitan tener su día lo más normal posible. Así que lo que están haciendo es un atentado contra el bolsillo y contra la libertad de la gente”, fustigó.

Luego manifestó que “todo lo que estamos haciendo es para revertir el desastre que el populismo hizo en la Argentina” y en ese sentido “el Pacto de Mayo va a ser un reinicio muy importante de la Argentina, pero hay un montón de cosas para discutir y ponernos de acuerdo y más allá del pacto en sí”.