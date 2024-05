Según Durán Barba, “ni el peronismo ni Juntos por el Cambio van a subsistir”

El consulto político Jaime Durán Barba se refirió a la reconfiguración del tablero político y evaluó que “todas las figuras que están fuera del oficialismo tienen una caída descomunal”, al tiempo que sostuvo que “ni el peronismo ni Juntos por el Cambio van a subsistir”.

“Se necesita recrear muy radicalmente una de estas fuerzas o que aparezca algo nuevo. Pero, de hecho, en América Latina, desaparecieron todos los partidos, este terremoto es un terremoto que no tiene vuelta”, enfatizo.

“Este tipo de movimientos en todos los países son movimientos de protesta, de rechazo al establishment, de rechazo a lo antiguo, o sea, que es rechazo también a la izquierda y a la derecha tradicional, es la búsqueda de nuevos espacios”, juzgó en declaraciones a Perfil.

En tanto, sostuvo que “hay una parte del PRO que va a ser absorbida por la Libertad de Avanza. Para quienes tenemos una mentalidad más antigua, Karina Milei es un personaje extraño que no parecería tener la capacidad de los líderes tradicionales para formar un nuevo partido, pero lo está haciendo”.

“Son gente nueva, gente distinta, guste o no, pero tanto Milei como su hermana, Santiago Caputo y Diana Mondino tienen un patrón común: es gente nueva, como en su momento fueron los del PRO. Cuando apareció Macri no existían ni Michetti, ni Vidal, ni Rodríguez Larreta. Eran gente nueva que apareció con Macri”, recordó el politólogo.

Acto seguido, estimó que “el Gobierno de Alberto Fernández llevó a la Argentina a una crisis tal que mucha gente pensó que había que experimentar algo nuevo porque así no se podía seguir. Realmente el gobierno de Fernández fue uno de los peores que ha tenido la Argentina y hay una reacción frente a eso”.

“Ahora, ¿hasta cuándo va a durar esto? No está claro. Milei tiene que lograr que la gente sienta que la economía mejora, pero no la inflación ni el FMI, sino que la gente pueda darle un helado al hijo, darse un gustito. Esto se tiene que lograr y no es fácil en estas circunstancias”, prosiguio el gurú ecuatoriano.

“No es la macroeconomía la que tiene que mejorar sino la economía de la gente común en su casa. La macroeconomía puede ser divina, pero si la gente no siente en su vida cotidiana que algo ha mejorado, la situación va a ser mala para ellos”.