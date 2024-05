Cristina explotó contra la UBA y denunció un acuerdo con Milei para aprobar la Ley Bases

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó con dureza a la dirigencia de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tras el acuerdo presupuestario alcanzado con el gobierno de Javier Milei.

Durante una reunión en el Instituto Patria con la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), Cristina dijo estar “enojada con los de la UBA”.

La opinión de la exmandataria se conoció a través de una publicación en redes sociales. “Tengo miedo que signifique cambios de votos en el Congreso. De aprobarse, La Ley de Bases es nefasta”, apuntó.

Recibí en el Patria a los integrantes de la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), un frente conformado por distintas organizaciones del campo nacional y popular. Gracias por la visita y la charla y por el compromiso en la defensa de nuestra… pic.twitter.com/zWttS76rxy — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 16, 2024

En ese sentido, denunció una “estafa” de las autoridades de la UBA, después de la marcha del 23 de abril. “Me parece una suerte de estafa de todo a la gente. La movilización de las universidades fue histórica”, recordó la exvicepresidenta.

“¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”, planteó CFK, en alusión a las acusaciones de discriminación tras elentendimiento entre la UBA y el Gobierno nacional . Y continuó: “Esto destruye a la política. Hay algunos que arreglan la de ellos”.

Visiblemente molesta, Fernández de Kirchner advirtió que “arreglaron la plata de la dirigencia política de la UBA”, ya que “El 80 % son docentes y no docentes”.

Y sentenció: “Van a conseguir la aprobación de la Ley Bases y después ‘si te he visto no me acuerdo’”.