Gray reiteró la necesidad de “apertura” en el PJ: “Esto no es un club de amigos”

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, negó que la convocatoria a elecciones en el PJ por parte de Máximo Kirchner haya sido un gesto de apertura, dado que “un país, una provincia, una sociedad, tienen normas y reglas. Nuestro partido también tiene normas y hay que cumplirlas”.

“No se puede adelantar un año la elección, después asumir, luego adelantar un año y medio. Eso genera incertidumbre. El presidente del Partido Justicialista tiene que tomar una decisión. Yo escucho, dialogo y trato de consensuar. Cuando él anuncia que va a adelantar un año y medio a las elecciones, mínimo tiene que haber hecho diez consultas. Tiene que hablar con todos los sectores y llegar a una determinacion. Máximo no es el dueño del partido, ahora es el titular y si quiere tomar decisiones, las debe consultar. Eso fue totalmente inconsulto”, disparó en declaraciones a Infobae.

“No se entiende. ¿Para qué? Había autoridades constituidas cuando él llegó. Vino La Cámpora y adelantó las elecciones un año. Nadie dijo para qué. Se apropiaron del partido y proponen adelantar siete meses la elección ¿Para qué? Una oposición seria debe tener normas claras, con objetivos claros y consenso”, acotó.

Acto seguido, reiteró su “anhelo” de que “haya una profunda renovación en el partido. De caras, propuestas, formas e ideas” y “esa transformación se empieza a dar; con el paso del tiempo va a tener más volumen”.

Al resaltar que “absolutamente” el proceso de renovación ya está en marcha, consignó que “hay gente que piensa de otra manera y que merece tener una oposicion que esté acorde a esa estructura de pensamiento”.

“Esta oposición no está a la altura de lo que queríamos estar. Necesitamos tener una oposición seria, responsable, con equipos, con propuestas, donde no nos dediquemos solo a rechazar la Ley Bases, sino también a presentar un proyecto de ley alternativo. Que se presente un proyecto de país distinto”, enfatizó el alcalde.

Luego evaluó que la del peronismo “es una dirigencia cerrada. Lo manifiestan cientos de militantes en el territorio. No tenemos el más mínimo signo de apertura. Pasan los años y está la misma gente, los mismos actos, los mismos formatos diciendo lo mismo. Es lo mismo. Y hay que abrirse”.

“Después de cada elección yo hago el esfuerzo para ver cómo nos vamos abriendo a sectores nuevos. Cómo vamos esuchando a los nuevos emergentes y colectivos. Porque la sociedad va cambiando. Pero acá no. Acá hay un señor que tiene la lapicera, que se la lleva al Instituto Patria y que allí arma las listas. Las arman ellos, para ellos y con ellos”, arremetió Gray.

“Esto no es un club de amigos, es un partido político. El PJ tiene representantes legislativos de una única expresión que es La Cámpora. Pero La Cámpora no puede representar a todo el PJ. Yo tampoco. Nadie representa la totalidad. Uno tiene que tener la grandeza de reconocer que hay distintos sectores y darles espacio de representación. Eso no sucede y como eso no sucede, tenemos y vamos a seguir teniendo, una disputa. Porque tenemos diferencias de enfoques y de cómo se ve la vida”, prosiguió el jefe comunal.

Finalmente, consideró que “para nada” hubo autocrítica, y lo fundamentó: “No escuché a nadie con una autocrítica sincera. En el Congreso Nacional del PJ se tendrían que haber parado los responsables y decir ‘miren nos equivocamos, sentémonos y armemos un equipo’. Cuando uno hace una autocrítica es para reflexionar y no cometer otra vez los mismos errores. Y cómo mejorás como proyecto y sociedad”.

“Con Cristina tiene que haber respeto de todos los sectores. Y el respeto no es una palabra menor. Lo que se está discutiendo es de Cristina para abajo. Lo que estamos discutiendo es quién expresa las ideas de nuestro partido y quién lo conduce. Y quién va a expresar la oposición. Hoy pasan cosas y la oposición no tiene la dimensión que debería tener. Debería estar muy presente con las cosas que pasan en el país. Porque las decisiones que se van a tomar acá son para las próximas décadas, como las privatizaciones. Lo que se está discutiendo tiene una gravedad política muy importante”, cerró.