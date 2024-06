Criada en Rosario, la “arquitecta efímera” detrás de los escenarios de Green Day

Con una trayectoria inspiradora y un talento multifacético, Corinne Merolla se ha convertido en una figura destacada en el mundo del entretenimiento y la dirección de arte. Dentro de sus últimos proyectos se encuentran su dirección y diseño junto a Sooner Routhier de la gira mundial de Green Day, Zayn Malik, Noah Kahan y la gira por Estados Unidos de Young The Giant.



Desde muy temprana edad, Corinne demostró interés por el arte y la música, lo que la llevó a explorar diferentes disciplinas creativas y finalmente sumergirse en el mundo de la arquitectura. Fue en este campo donde encontró la posibilidad de integrar su pasión por el arte, la música y el diseño del espacio en un solo lugar.

Hoy en día, Corinne Merolla es una arquitecta efímera especializada en dirección de arte y diseño de espectáculos. Su enfoque creativo abarca desde el diseño y dirección de espectáculos y shows hasta la conceptualización de instalaciones y experiencias inmersivas.

Además, forma parte del equipo liderado por Sooner Routhier en The Playground Creative, quien ha trabajado para artistas como: Coldplay, Muse, Paramore y The Weekend.

Juntas, forman un equipo creativo de ensueño en “The Playground”, donde dan vida a emocionantes proyectos que se llevan a cabo en todo el mundo.

Corinne Merolla se embarca en nuevos desafíos con cada proyecto que emprende. Su inspiración proviene de cada historia que cuenta y de la esencia única que cada proyecto lleva consigo. Desde el comienzo del proceso creativo, se encuentra sumergida en el desarrollo, brindando una mirada innovadora y única a cada obra que toca.

En suma, es una profesional comprometida con su arte, que vive y respira la dirección de arte y el diseño de espectáculos. Su deseo de generar emociones y mundos imaginarios, sumado a su dedicación y pasión por cada proyecto, hacen de ella una creadora excepcional y una de las artistas más fuertes del mundo del entretenimiento a nivel internacional.

Nacida en Estados Unidos y criada en Rosario, Argentina, su ascendencia multicultural le han otorgado una curiosidad innata y un espíritu inquieto que han sido fundamentales, con un amplio background en artes plásticas, sus bases y cimientos sólidos como cantante e intérprete, en su caja de herramientas, la arquitecta encuadra los proyectos desde múltiples ángulos.

Su primer gran proyecto se produjo en la Zarzuela de Madrid, donde colaboró junto a Nicolas Boni. Esta experiencia en la ópera la catapultó hacia nuevas oportunidades, trabajando en producciones en Italia, España, Chile y Uruguay.

Actualmente trabaja en proyectos de gran escala de carácter internacional en giras y espectáculos mundiales.

A principios de año lanzaron junto a Sooner Routhier, la performance de Noah Kahan en Saturday Night Live SNL y su gira Norteamericana We'll All Be Here Forever Tour, que ha tenido invitados de lujo a lo largo de la gira como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes y otros artistas.

Recientemente estrenó la gira mundial de Green Day “The Saviors World Tour 2024” que conmemora 30 años de su disco Dookie, 20 años de su disco “American Idiot” y el lanzamiento de su nuevo disco Saviors, en un show de más de dos horas y media de duración que hacen homenaje a la carrera de este trío legendario, que empezó y está rondando por Europa y pronto viajará a los Estados Unidos.

En simultáneo, co-dirigió la promoción del nuevo disco de Zayn Malik en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y su reciente show debut como solista en Shepherd 's Bush Empire en Londres luego de formar parte de la banda One Direction.