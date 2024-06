Extrañas circunstancias en que se “suicidó” un hombre en Berisso: Su esposa, ¿posible homicida?

El cuerpo sin vida de Pablo Sebastián “Chucky” Presutti, de 31 años de edad, fue encontrado en el taller en el que trabajaba: estaba suspendido en el aire colgando de correa para pasear perros –a muy pocos centímetros del piso–, vestido de pies a cabeza y con una riñonera prendida y cruzada a la altura del tórax; sus zapatillas blancas estaban manchadas con sangre, y junto al cadáver había sillas de plástico apiladas.

El caso comenzó a investigarse como suicidio y esa carátula se mantiene a pesar del clamor de Justicia que hace la familia de Pablo. En la escena del crimen, un forense le dijo a los familiares: “Busquen a un abogado porque esto está demasiado limpio”. El lugar del hallazgo es un taller ubicado en la calle 164, entre 20 y 21 de Berisso, los médicos del SAME constataron el deceso en el lugar luego de la llegada de oficiales del Comando de Patrullas y de la Comisaria Primera de este distrito lindero a La Plata. La única persona que vio a Presutti minutos antes de su muerte fue su esposa, Micaela Medina, sobre quien recaen hoy todas las sospechas.

Relación tóxica, hostigamiento, celos y persecución en redes

Entre las 0 y las 2.30 horas del lunes 17 de abril de 2023, Presutti mantuvo una discusión con su esposa, de la cual se estaba separando. Quienes conocían esa relación declararon bajo juramento en la causa penal y dijeron que Medina lo controlaba, que creaba perfiles falsos en redes sociales y lo amedrentaba, y que además hostigaba y presionaba a Tatiana Ríos, quien por entonces era la novia de “Chucky”. Así lo explicó ante la titular de la UFI Nº 7 del Departamento Judicial La Plata, la fiscal Virginia Bravo, la propia Ríos.

ANDigital accedió a la causa penal y en el escrito se lee que “cierto día recibí un mensaje mediante la red social Facebook, desde la cuenta ‘Mikaela Medina’, era una chica diciéndome que yo estaba saliendo con su marido; ante esto hablé con Sebastian, le pregunté quién era esa persona, él me dijo que sabía que ella me iba a escribir, pero que me quedara tranquila porque era su expareja; me dijo que la bloqueara porque me iba a volver loca. Recuerdo que pasaron unos tres días desde el primer mensaje, ella me mandaba fotos de la moto de ‘Chucky’ y me decía que él estaba con ella, es por eso que yo lo llamaba, pero casi siempre Sebas estaba en su taller trabajando. Finalmente bloquee el usuario y luego comenzaron a llegarme mensajes por Instagram, también bloquee ese usuario e inmediatamente comencé a recibir solicitudes de seguidores, pero eran de usuarios truchos o creados recientemente, asimismo eran usuarios de venta de lencería, yo estaba segura que se trataba de Micaela Medina”, explicó Ríos.

La familia de Presutti también declaró en la causa dando ejemplos de acoso, manipulación y control permanente de Medina sobre el ahora fallecido.

El mismo damnificado le había dicho a su madre: “Tenés que saber que si me pasa algo, yo no lo hice”, así lo explicó su progenitora en la causa judicial. Ante todo eso, nada hacía prever que Presutti podría tomar la decisión de quitarse la vida: “Tenía proyectos en común con su novia y había un posteo muy reciente hecho en Instagram en donde remarcaba que estaba feliz porque sabía que vería crecer a su hijo menor”, sostuvo el abogado Facundo Améndola, quien ahora encabeza la acusación contra Medina.

Las dudas

---) El teléfono: “Chucky” se manejaba con tres celulares, uno personal, otro para jugar videojuegos y el restante para mover la red wifi de un móvil a otro; es decir, para trabajar. En la escena solo encontraron dos teléfonos, nunca se supo el destino del Samsung J2: “Antes de su muerte Presutti le dijo a sus amigos que se conectaría para jugar al Free Fire, nunca lo hizo y el móvil desde donde solía jugar jamás se encontró. Lo llamativo fue que en la red el usuario aparecía ‘En Línea’”, contó en la causa uno de los amigos del fallecido.

---) Las cámaras de vigilancia: Frente al taller en donde se encontró el cuerpo de Presutti, las cámaras registraron la secuencia previa y la posterior al suceso. Se ve a Micaela Medina llegando en un remís, tras una discusión que duró varios minutos ella sale caminando, él se queda parado en la vereda mirándola irse y luego sale corriendo detrás de ella, tras eso él regresa, se mete en el taller e intenta cerrar pero Medina logra ingresar quedando ambos en el lugar del hecho. Es el último registro de Presutti con vida.

---) El llamado al 911: Medina da aviso al 911 pidiendo ayuda para su marido, lo hace entre gritos, el audio que revela ANDigital dura escasos segundos, no obstante las cámaras de vigilancia captan a Medina hablando por teléfono por varios minutos ¿A quién más llamó esa noche?

---) Descarte: Las cámaras de vigilancia captaron la salida de Medina, al retirarse del lugar parece llevarse consigo una prenda de vestir. Se desconoce de qué se trataba ya que no se la investigó. En las actuaciones que obran en el expediente, Medina figura como testigo.

---) Versiones encontradas: Según obra en las declaraciones volcadas en el expediente, Medina dio dos versiones del suceso, ambas de manera extraoficial ya que jamás declaró en sede judicial. La primera indicaba que Presutti se había quitado la vida adelante de ella, la segunda señalaba que su marido lo había hecho en su ausencia, y que cuando ella llegó al taller el cuerpo ya estaba ahí.

---) Manchas de sangre: En las zapatillas de la víctima se hallaron manchas hemáticas, los rastros hasta ahora no tienen una explicación; ese mismo día, y estando en Punta Lara, “Chucky” se sacó fotos y esas manchas no se observaban en sus zapatillas.