Deportes | 4 jul 2024 Motosierra La Provincia amenaza con no participar de los Juegos Evita y responsabiliza a Scioli El Gobierno de Kicillof avaló la decisión de las provincias patagónicas de no ir a la competición en Mar del Plata ante la falta de cobertura de hospedaje, traslados y comidas. “La propuesta pasó de no realizarse, a realizarse pero sin plata, a cubrir sólo un 20 % de los gastos”, lamentaron.

Incertidumbre.