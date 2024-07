Política | 19 jul 2024 Coparticipación Ritondo reiteró el reclamo por la deuda de Nación a la Ciudad: “Daño al sistema republicano” El jefe de la bancada del PRO en la Cámara de Diputados explicó que no es sólo un dato para el distrito porteño, si no que configura “la inseguridad jurídica que da no respetar un fallo de la Corte, es un problema para cualquiera que quiere venir a invertir en la Argentina”.

Cristian Ritondo.