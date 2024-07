“Les salió mal”: Bregman objetó “el microclima facho” promovido por el oficialismo

La exdiputada nacional del FIT-Unidad y abogada especializada en derechos humanos, Myriam Bregman, criticó la visita de legisladores de La Libertad Avanza a genocidas y aseguró fue una decisión que “les salió mal” y que tiene su explicación central en creer que “el microclima facho que generan es generalizado” cuando no es así.

“Creyeron que iban a haber una de las tantas acciones estridentes que no tienen acostumbrados. Pero les terminó resultando mal. Porque han tenido más repudio que apoyo, incluso en las redes sociales, desde donde siempre nos agreden a los que defendemos los derechos humanos”, puntualizó la dirigente del PTS en declaraciones a la AM 750.

Asimismo, explicó que los diputados encabezados por Beltrán Benedit “no pudieron mostrarse lo agresivos que se mostraron en otro momento” y “volvieron a cometer un error de cálculo en relación con nuestro pueblo”.

Acto seguido, recordó: “Bajo el Gobierno de Mauricio Macri insistían con esto del ‘curro de los Derechos Humanos’. Era un lema de campaña. Y cuando la Corte Suprema creyó ese discurso y trató de avanzar con el fallo del 2x1 para los genocidas generó una de las movilizaciones más grandes de los últimos años”.

“Creo que estos diputados vuelven a cometer el mismo error. Creen que el microclima facho que generan es generalizado. Y evidentemente se equivocaron. Porque tuvieron un repudio muy grande que hay que continuarlo. Hay que pensar si no hay que volver a construir una gran movilización en la calle. Salir todos como hicimos el 24 de marzo. Hay una muestra de que esto no pasa en nuestra sociedad”, insistió Bregman.

Por otro lado, le contestó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, consultada por el tema, aseguró que “si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver”.

“A mí me dio hasta tristeza. Porque en su reversión ideológica no mira nada. Y muchos de los que Alfredo Astiz torturó, muchos de los que violaron, tal vez fueron sus compañeros de militancia. Capaz que son compañeras de ella, que parieron en la ESMA y apropiaron sus bebés. Y alguno de esos genocidas la puede tener en su casa. Porque hay más de 300 personas que seguimos buscando. Bullrich en su reversión ideológica no tiene límites”, sentenció Bregman.