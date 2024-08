“Templo” porteño entre las cinco librerías imperdibles del mundo

Los libros tienen la capacidad de inspirarnos y alentarnos a hacer grandes cosas: desde biografías de icónicos personajes de la historia que nos empujan a seguir sus pasos, hasta relatos sobre mundos lejanos y personajes fantásticos que nos demuestran que la imaginación no tiene límites.

De hecho, un 12 % de los argentinos afirma que los libros son la fuente de inspiración a la hora de viajar.

Es por eso que Booking.com, la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, comparte destinos literarios para celebrar el Día de los Amantes del Libro, el 9 de agosto

El Ateneo Grand Splendid, Buenos Aires, Argentina

El tango, el mate, el dulce de leche, el asado, el fútbol, lo tradicional y lo moderno, todo confluye en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los principales núcleos culturales de Latinoamérica, con gran cantidad de teatros, museos, bibliotecas y librerías.

Además, la capital argentina fue elegida entre los diez destinos tendencia para conocer en este 2024 según el estudio anual Predicciones de Viaje de Booking.com.

Situada en el característico barrio de Recoleta, la icónica librería argentina El Ateneo, abrió sus puertas a fines del año 2000 y se destaca por encontrarse dentro del ex Teatro Grand Splendid.

La sala, inaugurada en 1919, fue el hogar de óperas, conciertos de ballet y allí fueron emitidas las primeras películas sonoras en Buenos Aires. La librería es reconocida por mantener la esencia del antiguo teatro: la cúpula pintada con frescos -que remiten a la paz luego de la primera Guerra Mundial-, los balcones dorados, las intrincadas ornamentaciones y sobre el escenario, donde quienes visitan pueden disfrutar de un café, el telón de terciopelo rojo.

Recientemente la National Geographic la eligió como la librería más linda del mundo y fue un centro de atracción para algunos de los líderes mundiales que visitaron la Ciudad de Buenos Aires en el marco del G20 que tuvo lugar en Argentina unos años atrás.

Librería Acqua Alta, Venecia, Italia

Elaboradas obras arquitectónicas, palacios llenos de arte que albergaron a los artistas más reconocidos del Renacimiento y paseos en góndola por el Gran Canal, hacen de Venecia una de las ciudades más pintorescas y románticas del mundo.

Durante los meses de otoño e invierno, las calles de Venecia se inundan y junto con ellas lo hacen viviendas y negocios. El fenómeno, conocido como “Aqua Alta” (agua alta), da nombre a la librería fundada en 2004 por Luigi Frizzo, con el objetivo de proteger a los libros del agua.

Si bien no siempre está llena de agua, esta pequeña librería siempre está repleta de libros, se encuentran en todas partes: las tradicionales estanterías se unen a pequeñas góndolas, barcos e incluso bañeras, que son de ayuda para escapar del agua. Aquellos libros que no logran hacerlo, solidificados por los efectos de la sal, forman una de las vistas más coloridas del lugar, cubriendo las paredes de suelo a techo.

Shakespeare & Company, París, Francia

Ya sea que la conozcas como La Ciudad de la Luz o La Ciudad del Amor, París es uno de los destinos imperdibles de Europa, con sus pintorescos paseos por el río Sena, bajo las luces de la Torre Eiffel, junto con acogedores cafés, boutiques relucientes y jardines impresionantes.

La librería parisina Shakespeare & Company -especializada en literatura anglosajona- cuenta con varios capítulos en su historia. Una de sus propietarias más conocidas fue la editora norteamericana, Sylvia Beach, quien dirigió la librería entre 1919 y 1941. Allí dio refugio a grandes autores de la “Generación Perdida”, entre ellos Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein y James Joyce, pero debió cerrar sus puertas debido a la ocupación alemana en el país.

Años más tarde, en 1951, bajo el nombre “Le Mistral”, George Whitman abrió una nueva librería anglosajona en París, que rápidamente se convirtió en uno de los centros literarios de la ciudad. Con la muerte de Sylvia Beach, este establecimiento tomó el nombre “Shakespeare & Company” y hoy en día está a cargo de la hija de Whitman, a quien llamó Sylvia en honor a la dueña original.

Bart’s Books, Ojai, California

A sólo kilómetros de Los Ángeles, la pequeña ciudad de Ojai ofrece a los turistas otra faceta del estado de California. Situada en el centro de un pintoresco valle, es ideal para tomarse un descanso de las grandes ciudades, recorrer pequeños mercados de artesanías y reconectarse con la naturaleza.

Ubicada en la esquina de las calles Matilija y Canadá, Bart’s Boks se caracteriza por ser la mayor librería al aire libre en el mundo. Nació en 1964, cuando la colección de libros de Richard Bartinsdale se volvió tan abrumadora, que decidió construir una serie de estanterías en la vereda de su casa, para que quienes pasaran por allí puedan disfrutar de ellos.

