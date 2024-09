Colectivos más caros: desde la Provincia tachan de “ilegal” la supresión del Boleto Integrado

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, reiteró su rechazo a la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Boleto Integrado, situación que perjudica a millones de ciudadanos del principal distrito del país.

Se trata del plan que beneficiaba al pasajero que tomaba más de una unidad y tenía un descuento del 50 % en el segundo transporte y un 75 % en el tercero.

El ministro señaló que las únicas dos veces que el Luis Caputo se comunicó con la Provincia, fue a través de dos cartas (la primera con un plazo de cinco días para responder y la segunda con un límite de tres) con el fin de saber si la gestión de Axel Kicillof “iba a hacerse cargo” de la continuidad de el programa en cuestión.

Desde la cartera de Transporte, le respondieron que no podían financiarlo debido a que estaban cubriendo “todas las subvenciones" restantes que el Ejecutivo había abandonado; al recibir dicha respuesta Nación “desconectó” de la Red Sube a la provincia de Buenos Aires.

“Estamos en presencia de un nuevo federalismo libertario, en donde nuestra provincia es la más castigada, principalmente, los vecinos del segundo y tercer cordón del Conurbano, que son los que más utilizan este programa porque son los que más lejos viven y los que, obviamente, van en colectivo a trabajar y a estudiar”, expuso D’Onofrio en conferencia de prensa.

Y recalcó: “No conozco, y creo que ninguno podrá señalarlo, quiénes, con recursos económicos, se dedican a pasear en colectivo por gusto”.

“Evidentemente, está dirigido pura y exclusivamente a castigar, no a un gobernador, no a un gobierno, sino al pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ha votado a un gobernador ‘comunista’. Esto no lo digo yo, todos nos identificamos peronistas, pero en un programa de streaming, el presidente Javier Milei así lo señaló. Es de público y notorio conocimiento”, exclamó.

Así las cosas, puso de relieve que “es arbitrario y es ilegal el fin del programa porque tiene que ver con la multimodalidad. Lo que se compensa es el sistema de transporte de la provincia de Buenos Aires, los colectivos de la Ciudad, las líneas nacionales, el sistema ferroviario y el sistema de subtes”.

“Por eso, en el único lugar donde funciona la capital del Estado nacional y por una cuestión de interjurisdiccionalidad y multimodalidad, es responsabilidad del Gobierno nacional. Por eso hay leyes y está en la Ley de Presupuesto nacional. Hay partidas asignadas para tal fin y hay impuestos que se cobran para justamente solventar esa erogación”, concluyó el funcionario.

Bianco habló del veto de Milei a la nueva fórmula jubilatoria: "Es totalmente cruel lo que hace el Gobierno"





Por su parte, también presente en la conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se refirió al veto del presidente Javier Milei a la nueva fórmula jubilatoria y aseguró que hay una caída en los haberes “del 17,5%” y que existen “5 millones” de adultos mayores “por debajo de la línea de la pobreza”.

“Es totalmente cruel lo que está haciendo el Gobierno nacional con los jubilados, no sólo vetando esta fórmula que iba a mejorar sus haberes, sino también eliminando los descuentos en medicamentos, como ha sucedido hace unos pocos días”, acotó.

En igual tesitura, juzgó que “es muy claro” que la administración libertaria decidió “perjudicar a los que menos tienen” porque hubo una caída “muy fuerte” de los salarios reales y, en el caso puntual, de las jubilaciones.

“Más allá de que el Presidente diga que aumentaron y volaron las jubilaciones en dólares, desde que asumió él, cuando uno hace las cuentas prolijamente las jubilaciones dan una caída en términos reales del 17,5%, que tiene que ver fundamentalmente con la caída de los primeros meses, a partir de la devaluación de diciembre. Solo un dato: para mostrarla crueldad de estos actos, hoy en Argentina, hay 5 millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza”, sentenció.