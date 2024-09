Mayra Mendoza echa nafta al fuego de la interna peronista: “Funcionales al poder que come pochoclos”

La jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, denunció un accionar coordinado en redes sociales tras el accionar judicial que encaró junto a su par de Lanús, Julián Álvarez, requiriendo informes por el impacto del movimiento del Puerto de Dock Sud en la región.

“En días donde todos debemos estar hablando del daño que Javier Milei genera a nuestra población, lamento tener que evidenciar la acción de algunos dirigentes sobre el posteo que el día martes realizamos con Julián Álvarez sobre un reclamo justo para nuestros municipios y en representación de los intereses de 1.200.000 vecinos de Lanús y Quilmes”, introdujo Mendoza, al presentar el informe “Boots en red social X”.

Se trata de un relevamiento “que demuestra que cuentas de la red social X asociadas a (los intendentes de Avellaneda y Castelli) Jorge Ferraresi, Francisco Echarren y (el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense) Andrés Larroque, accionaron para intervenir en la discusión atacando de manera coordinada en la publicación de Julián Álvarez”.

“Cuando escucho a alguno de esos dirigentes decir públicamente que ‘que hay que despabilarse y estar menos distraídos en estas internas que no conducen a nada’, no puedo menos que coincidir; pero cuando esas mismas personas incurren en el ya clásico ‘haz lo que yo digo pero no lo que yo hago’, o peor aún, en el ‘tirar la piedra y esconder la mano’, se está cayendo en algo que ha provocado descrédito en la política, que es precisamente decir públicamente una cosa y en privado hacer exactamente lo contrario”, acotó.

En tanto, sostuvo que “lo que están haciendo no se hace y, sinceramente, me resultaría muy incómodo quedarme en la hipocresía de hacer como que nada pasa. Están adoptando las mismas prácticas que critican de los libertarios y sólo generan división y profundizan la anti política”.

“Nada más alejado que lo que la gente necesita, siendo funcionales al poder que come pochoclos mientras ‘se pelean los dirigentes’. No estamos para eso, no peleamos por otra cosa más que por el bienestar de nuestra población”, prosiguió la intendente quilmeña.

Acto seguido, reflexionó: “Me conocen, soy una militante, no me conduce el ego, no hago política por la personal, no me interesa. Puedo tener modos que no les gusten (sumado a que soy mujer) pero no soy cínica, siempre estoy dispuesta a hablar, a discutir, a construir”.

“Formo parte de un proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner y de una organización que militó a Axel Kicillof gobernador. Somos militantes políticos. Aflojen muchachos. Hay una provincia que gobernar con sus casi 18 millones de habitantes que cuidar. Hay un Gobierno nacional que está buscando ahogar a los municipios. Hay empresas con ganancias extraordinarias que deben contribuir con la población de algún modo. Vayamos por eso”, sugirió.

“Nosotrxs (perdonen por ser inclusiva) estamos siempre del mismo lado , ¿ustedes?”, sentenció la dirigente camporista.