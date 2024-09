“Milei desea destruir la matriz productiva”

Tras la media sanción al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas enviado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada provincial de Unión por la Patria, Lucía Iañez, destacó que la iniciativa “viene a incentivar o promover la posibilidad de que se agreguen inversiones extranjeras a nuestra Provincia”.

“En Argentina vivimos una situación muy compleja por las decisiones económicas de Javier Milei que ha llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, cierre de más de 11 mil PyMEs, caída de la actividad industrial, de la recaudación, aumento indiscriminado de precios. Estamos viviendo una debacle económica a nivel nacional que impacta en la provincia de Buenos Aires”, contextualizó.

Asimismo, precisó que “la provincia de Buenos Aires es la que aporta al país más del 50 % del PBI industrial” y con esta normativa se apunta a “evitar que todos los proyectos que lleguen sean extractivistas, que no vengan a llevarse los recursos naturales”.

En contraposición, manifestó que “el RIGI nacional es un es un régimen cuyo único objetivo es beneficiar a las empresas”.

“Está pensado desde la línea que tiene Milei. El RIGI nacional tiene tres objetivos centrales, que es la baja del impuesto a las ganancias, la importación sin aranceles y la exportación sin retenciones. Es decir, una serie de beneficios extraordinarios que deja fuera de competencia o en situación de ninguna competitividad la producción nacional”, advirtió Iañez en declaraciones a la AM 1270.

Así las cosas, sostuvo que “el deseo de Milei en la Argentina es destruir la matriz productiva. El REGI no ha sido exitoso, no ha traído ni una inversión en Argentina, y la única inversión que estaba garantizada, que era Petronas con todo lo que se iba a hacer en Bahía Blanca, no vendría siendo que hace 10 años que se trabaja y que estaba garantizada”.

“Lo que me sorprendió de algunos de los bloques que nos acompañaron fue la hipocresía de los argumentos en relación a esto. El PRO tiene una posición muy cercana al Gobierno de Milei y ha perdido una agenda propia”, anexó la legisladora peronista.

“No sé cómo se va a dar la negociación en el Senado. Algunos de los bloques no votaron en contra, sino que se abstuvieron, con lo cual se podría seguir trabajando algunas cuestiones” en la Cámara alta y “la expectativa es buena. Es un régimen al que no se le pueden discutir los objetivos”, cerró.