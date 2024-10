Política | 7 oct 2024 Armado opositor Quintela no recula: “Si no hay conversación previa con Cristina, yo me presento igual” El gobernador de La Rioja manifestó que “tenemos bastantes problemas para que llevemos un problema más cuando se busca la unidad”. Enfático respaldo a su par bonaerense, Axel Kicillof como posible candidato presidencial.

Ricardo Quintela.