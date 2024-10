Policiales y Judiciales | 23 oct 2024 Millonario robo Se llevan 250 mil dólares en una entradera en Villa Elisa pero la víctima no lo denunció Este extraño caso ocurrió en la noche de este martes. Tras librarse de los ladrones, la víctima llamó al SAME, pero no a la policía. Aparentemente, los dos delincuentes ingresaron a su casa mientras dormía. Los detalles.

Imagen ilustrativa.