Política | 29 oct 2024 Peronismo Kicillof: “Con el único que me quiero pelear es con el que está quebrando nuestro país” “Contra ellos me van a encontrar siempre. Nunca me van a encontrar contra un compañero o compañera”, aseveró el gobernador bonaerense durante un acto en Ensenada, a la vez que condenó la interna justicialista.

Axel Kicillof.