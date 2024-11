Durán Barba alertó a Milei por el “síndrome de Hubris”

El consultor político Jaime Durán Barba consideró que Mauricio Macri “representaba el cambio” pero luego “dejó el espacio libre” y se “coló alguien” que representaba el cambio “de otra forma”.

“Macri abrió el camino por el que transitó y ganó Milei. Desde que perdió la elección optó por una política más antigua”, analizó el exasesor del líder PRO.

Durante una charla en el Rotary Club de Buenos Aires, evaluó que si Milei se presentaba como candidato dentro del PRO perdía, porque los partidos políticos “fueron útiles en tiempos anteriores” y ahora con las redes sociales “no se necesitan partidos”.

También reforzó la idea de que se pueden ganar elecciones “sin partido ni antecedentes en la política”.

En cuanto al líder libertario, destacó que está encabezando un “gran cambio” en la Argentina ya que “motiva” ver a un político que “rompe las normas” y que dice “malas palabras”.

Luego hizo votos para que Milei no caiga en el “síndrome de Hubris”, que se basa en un ego desmedido y un desprecio por las opiniones de los demás, ya que a la larga “todos los presidentes caen”.

“Ojalá que sus colaboradores tampoco caigan. La pedantería es la peor droga de los poderes”, advirtió Durán Barba.

Sobre el retorno a la escena de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ser consagrada titular del PJ, sostuvo que si encabeza la boleta de la oposición en las próximas elecciones lo más seguro es que haya un “triunfo de Milei”.

“Creo que Cristina encabezando las elecciones es el mayor seguro para el triunfo de Milei. Son más los que la rechazan que los que la promueven”, sopesó el gurú ecuatoriano.

Y sentenció: “La violencia de Cristina me parecía horrible, al igual que no me gusta que Milei insulte de esa manera”.