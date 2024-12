Bullrich salió a criticar a cuenta a Jorge Macri por el desdoblamiento de elecciones

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sentó postura en torno a lo que parece ser una decisión tomada del Gobierno porteño de desdoblar las elecciones del año venidero.

“A mí no me gustan las elecciones separadas. La Argentina tiene que votar una sola vez todo junto. Si hay mecanismos distintos, ya se probaron la otra vez”, expuso en declaraciones a Radio Mitre.

En este sentido, evaluó que “hacerla en dos momentos es gastar más plata, es generar un desgaste en la población, es doble campaña, no tiene sentido”.

“¿Por qué se hace? ¿Por qué se separan las elecciones? Porque es conveniencia del político, no de la sociedad. A la sociedad les conviene que sean todas en un día. Como mecanismo no me gusta, es como decir: ‘Me quiero guardar el poder y por eso trato de hacer una elección en la que me vaya mejor’. Como mecanismo o como decisión, en cualquier parte del país, no me gusta”, reforzó la funcionaria.

También mencionó que “la Justicia se tiene que mover dos veces, la gente... ¿A qué porteño le puede parecer una elección tan importante votar legisladores de la Ciudad?”.

“No es una elección como para decir ‘voy a votar separado’. Es el poder de la política, no de la sociedad. La gente dice: ‘Ya que voto, voto todo junto’. Puede ser en urnas separadas o juntas, pero el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar”, sentenció Bullrich.