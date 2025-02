Francos cree que Macri “sería un excelente candidato” parlamentario

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, elogió la figura del expresidente Mauricio Macri, al tiempo que se mostró optimista de cara a un eventual acuerdo electoral con el PRO.

“Espero que podamos acordar con todos los que podamos conseguir un acuerdo. El PRO nos ha apoyado durante todo el proceso y (la diputada nacional, Silvia) Lospennato dijo que nos van a seguir apoyando en todos los temas económicos que nos plantean”, enfatizó en declaraciones a TN.

En este sentido, expuso que “a la gente le importa que le solucionen los problemas económicos” y “sobre todo porque no es un gobierno fascista, fue elegido democráticamente”.

Al aludir a la figura de Macri, exclamó: “No sé si va a ser candidato en la Ciudad o no, porque por ahí es candidato de un acuerdo. Sería un excelente candidato, no lo decido yo, es un acuerdo político de partidos”.

“Mauricio Macri me parece una excelente personalidad política. Si quiere ser candidato me parece bien, no lo objetaría nunca”, acotó el ministro coordinador.

Finalmente, en cuanto a la situación del Gobierno en la previa de las elecciones, aseguró que “no va a haber devaluación” y agregó que “vamos a tener los votos necesarios al menos para suspender las PASO este año, no eliminarlas como queremos”.