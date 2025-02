Crecen las búsquedas internacionales para el fin de semana largo de Carnaval

Carnaval es siempre una oportunidad ideal para aquellos viajeros que buscan combinar viajes, tradición, cultura y entretenimiento en un destino. Con actividades para toda la familia, el carnaval no sólo celebra el folklore local, sino que también ofrece una experiencia única, destacándose como un atractivo turístico de primer nivel.

Desde Despegar dieron cuenta de un aumento del 50 % en las búsquedas para viajes internacionales para el fin de semana de Carnaval (del 1 al 4 de marzo) versus las últimas tres semanas.

Dentro de los destinos, Río de Janeiro es uno de los más elegidos por los argentinos para celebrar esta festividad, ya que se han incrementado las búsquedas en un 60 % versus las últimas tres semanas anteriores.

El producto que mayor impulso tuvo fueron los paquetes, cuyas búsquedas aumentaron un 72 % versus las últimas tres semanas. De este modo el pasajero logra un ahorro de hasta un 30 % y además no tiene que preocuparse por nada porque incluyen el vuelo, alojamiento y muchas veces traslados y actividades en el sitio.

