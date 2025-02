Cristina tildó a Milei de “cachivache” y le recomendó “buscar un buen psiquiatra”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner estalló en redes sociales luego de que el Ministerio de Capital Humano la denunciara por presunta estafa, defraudación al Estado y falsedad ideológica.

Según la acusación del Gobierno, Cristina habría declarado un domicilio en zona austral “presuntamente falso” para percibir un plus en sus haberes previsionales.

Horas después de la presentación formal ante la Justicia, CFK arremetió con dureza: “Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?”

Che Milei… ¿Ahora vos también, como Mauricio Macri, me denunciás en Comodoro Py y mandás a la burra que te hace Reiki y le saca la comida a los pobres y al otro burro que pusiste en la ANSES, recién llegado de sus vacaciones en México, a que hagan la berretada de decir que mi… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 4, 2025

“¿Vos me denunciás y me perseguís penalmente porque decís que cobré indebidamente un plus por zona? Que te cuente el burro de ANSeS lo que hice con la sentencia que no sólo reconoció mi derecho a las pensiones como ex Presidenta y como viuda de un expresidente, sino también el retroactivo más sus intereses por todo lo que no había percibido durante los años de la gestión macrista que me las había quitado”, achacó la exmandataria.

En su explicación aclaró que el domicilio declarado en el DNI, se encuentra en la provincia de Santa Cruz desde 1976.

“Como es de público y notorio, a partir de 1995 empecé a desempeñar cargos electivos nacionales hasta diciembre del 2023 y por lo tanto, como es obvio, estuve gran parte del tiempo en Capital Federal. Mi casa está en Río Gallegos y en El Calafate. Lo mismo ahora que, no sé si te enteraste, soy Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional y su sede está en Capital Federal”, precisó.

Antes de finalizar, la expresidenta lanzó una catarata de fulminantes críticas a Milei: “Lo dicho. Sos un cachivache. No sólo negás lo que decís, sino que borrás con el codo lo que escribís con la mano y, al final, sos igual de casta que Macri persiguiendo judicialmente a tus adversarios políticos”.

Y recordó los dichos del jefe de Estado en Davos sobre la homosexualidad y pedofilia: “Deberías buscar asesoramiento médico para no decir barbaridades y buscar un buen psicólogo ¿O tal vez, un buen psiquiatra? Lo necesitás. Y, además, como sos el Presidente, le vendría muy bien a todos los argentinos y todas las argentinas”.