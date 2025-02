Kicillof le reclamó a Milei “que devuelva la plata de seguridad que le robó a la Provincia”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a responder las embestidas del presidente Javier Milei, al tiempo que le pidió que “devuelva la plata que le robó” a la Provincia, estimando el total en 700 mil millones de pesos, lo que equivale a “10 mil patrulleros”.

“Hay mucho marketing y golpes bajos. No debería sorprender. Se conocieron varios casos de homicidio y ellos están haciendo su campaña electoral con eso. Respeto el pesar de las familias y creo que ese es el comienzo”, enfatizó el mandatario en declaraciones a C5N.

“Hay que tener respeto por las víctimas. Ellos se llenan la boca hablando y quieren hacer campaña con la inseguridad. Nosotros debemos seguir trabajando con seriedad profesional y con mucha inversión, pero esto es una especie de carancheo político”, lamentó.

Acto seguido, recalcó: “Trabajo todos los días pero no estamos conformes. Esto se soluciona con inversión, no con campaña. La motosierra es absolutamente incompatible con la inversión en seguridad y el Gobierno dice que nada tiene que ver con nada. No se trata de ayudar o no ayudar. Necesitamos que se haga cargo de sus responsabilidades”.

“El Gobierno nacional es responsable del narcotráfico, no es responsabilidad de las provincias el narcomenudeo. Cada gramo de cocaína que está en los barrios de la Provincia entró por una frontera y recorrió 1500 kilómetros. Tienen la responsabilidad (la ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich y Milei de controlar. Nosotros estamos abiertos a hablar”, acotó el jefe del Estado bonaerense.

Por otra parte, recapituló: “Cuando llegué había 790 patrulleros para toda la Provincia y ahora compramos 5400. No hay precedentes de esto. Adquirimos chalecos, motos y helicópteros, le subimos el sueldo a la Policía”.

“Milei nos cortó los fondos de seguridad. En la estadística obviamente hay una asociación con la violencia, pero que se emana a través de las autoridades más grandes. No quieren que haya más Estado pero a mí me piden más patrulleros”, contrastó Kicillof.

Por último, detalló: “Cuando asumimos había 51 mil presos y 24 mil plazas penitenciarias. María Eugenia Vidal construyó mil y nosotros ya llevamos 7500. Nuestro plan, ahora perturbado por el ajuste del Presidente, es llegar a 12 mil. El Gobierno tenía que construir algunas, pero nos vamos a hacer cargo nosotros. Si no, todo lo que dicen es impune absolutamente. Nosotros tenemos una política en seguridad”.