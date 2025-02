“El desdoblamiento electoral es un dolor de cabeza para Cristina Kirchner”

El analista político Carlos Fara trazó un panorama de cara a las elecciones legislativas de 2025, la suspensión de las PASO y el rol de Axel Kicillof y Jorge Macri.

“El kirchnerismo-peronismo está en su peor momento y están en un proceso muy difícil de conducción de Cristina Kirchner, que no puede coordinar esto, y además se suma su propio conflicto con Axel Kicillof”, puntualizó.

Asimismo, puso de relieve que “ahora que Cristina tiene la lapicera del PJ nacional y Máximo Kirchner la del PJ de la provincia de Buenos Aires, no les interesan las primarias. A Cristina le interesa que no haya desdoblamiento en la Provincia; no es inocente lo que terminó sucediendo con la suspensión de las PASO”.

Consultado sobre las posibilidades de Axel Kicillof, afirmó que “es probable” que prevalezca el gobernador bonaerense, “pero la agenda de Kicillof es complicada. Se siente bastante respaldado por los intendentes para salir a jugar el desdoblamiento, que sí es un dolor de cabeza para Cristina Kirchner”.

En cuanto a Jorge Macri, señaló en declaraciones a CNN Radio que “apoya esta media sanción porque le conviene a los Macri bajar las PASO en la Ciudad de Buenos Aires para poder adelantar lo máximo posible la elección local”.

En otro orden, al aludir al discurso de Javier Milei en Davos, Fara consideró que “corre riesgos innecesarios desde el punto de vista de la opinión pública porque la sociedad no está debatiendo eso, sino que está con la cabeza en la economía, y por eso lo valora a Milei”.

“A Milei y a Karina no creo que les interese construir un partido. La Libertad Avanza es una herramienta meramente electoral para no depender de nadie y no veo que busquen construir una marca de largo plazo”, sentenció el consultor.