Espert le exigió a Kicillof “dejar la mierda stalinista que le pudrió la cabeza”

El diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fustigó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien tachó de comunista por su “proteccionismo industrial”, que el presidente Javier Milei “está desmantelando”.

“Sobre el precio del Big Mac como indicador de atraso cambiario al que alude Kicillof hay que aclarar que uno no come la hamburguesa suspendido en el aire. Tampoco el Big Mac cae como maná del cielo. Esa hamburguesa se come en un lugar físico que podríamos llamar ‘restaurant’. Entonces en el fondo, cuando voy a comer un Big Mac, estoy yendo a un restaurant que tiene determinadas características que en Argentina hacen que el Big Mac sea caro”, contextualizó el legislador.

En este sentido, planteó que “los que son caros en Argentina son los bienes no transables como los salarios de los ñoquis de Kicillof en PBA medidos por los impuestos salvajes que Kicillof cobra para financiarlos y porque dentro de la composición del costo de la hamburguesa pesa mucho más el costo del capital que la hamburguesa en sí misma porque este es un país que se ha dedicado a destruir capital por casi un siglo”.

“Por lo tanto, su retorno es alto y hasta que el proceso de competencia que está impulsando el gobierno fluya más, el sector no transable tendrá retornos altos y el Big Mac será caro. Pero no porque sea imposible vender carne en Argentina sino porque el costo del capital es alto y porque dementes como el gobernador de PBA no paran de subir impuestos. Además el Big Mac es un negocio de escala”, acotó el parlamentario ultraoficialista.

Creí que a mis 63 años ya lo había visto todo en la economía argentina. Pero no. De pronto apareció un comunista como @kicillofok hablando de precios relativos, o sea del mercado. Es para el Guinness de los récords.



En igual tenor, recalcó: “Si tuve una desagracia en el sector no transable motivo por el cual me la pasé pidiendo devaluación, estuve continuamente rompiendo la señal de precios que hubiera indicado invertir en el sector no transable. Si en vez de tener, por ejemplo 50 restaurantes, tengo 2, el retorno del restaurant (no transable) obviamente será enorme”.

“En definitiva, mirar al Big Mac como indicador de atraso cambiario no es adecuado porque en Argentina tiene mucho más componente de no transables que de transables”, anexó.

“Finalmente Kicillof habla de industricidio, caída de actividad, destrucción de empleo. Nada de eso está ocurriendo. Todo lo contrario. Los salarios reales se recuperan, el empleo privado también y en 2025 la economía crecerá como mínimo 5 % y la inflación será de las más bajas en los últimos 30 años”, afirmó Espert y sentenció: “El pigmeo mental de kicillof debería agarrar los (buenos) libros y dejar toda esa mierda stalinista de Aldo Ferrer y Marcelo Diamand que le pudrió la cabeza”.