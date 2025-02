“Técnicas Superlativas de Japón”, un encuentro entre la tradición y el arte contemporáneo nipón

La Embajada del Japón en Argentina junto al Museo Nacional de Arte Oriental y la Fundación Japón invitan a ser parte de la exhibición itinerante “Técnicas Superlativas de Japón”, instalación que explora el diálogo entre las técnicas artesanales o kōgei de la Era Meiji (1868-1912) y las prácticas de artistas contemporáneos japoneses.

Bajo la curaduría de Yuji Yamashita, profesor de la Universidad Meiji Gakuin, la muestra, que inaugura el miércoles 19 de febrero a las 18.30 horas, podrá visitarse hasta el domingo 27 de abril, de miércoles a domingos, de 14 a 21 horas, en el Museo Nacional de Arte Oriental (Viamonte 525, 2° piso, Centro Cultural Borges). La entrada es libre y gratuita.

Técnicas superlativas de Japón reúne una colección de piezas en cerámica, textiles, miniaturas, pintura, escultura y fotografía; obras y materiales de diversos géneros en las que se destaca el refinamiento técnico, la meticulosidad del proceso creativo y un fuerte compromiso con la labor artesanal.

Vale destacar que la exhibición ya recorrió instituciones en Japón, Estados Unidos, Canadá, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y México.

La Era Meiji (1868-1912) fue el período durante el cual Japón comenzó a producir para exportar piezas de kōgei (artesanías) con técnicas muy elaboradas, superlativas. La atención estaba puesta en los métodos y el grado de perfección, pero también en el trabajo artesanal y en el tiempo que se le dedicaba a la producción de cada artículo.

Por todo esto, las kōgei de la era Meiji obtuvieron un gran reconocimiento internacional y permitieron la difusión del Japón y su cultura en el mundo. Cerámicas con esmaltes alveolados, metales, lacas, tallas de marfil y bordados se enviaban a exposiciones internacionales y a mercados de Europa y Estados Unidos.

En el arte contemporáneo japonés también encontramos obras que incorporan la sofisticación de las técnicas del kōgei. Esta exhibición propone un diálogo entre estas piezas y aquellas de la Era Meiji que dieron origen a la tradición.

En palabras de Masanobu Ito, director ejecutivo del Programa de la Fundación Japón, “al mirar el Japón reciente, es evidente que el arte contemporáneo ha empezado a incorporar cualidades del kōgei, y viceversa, el kōgei ha adoptado métodos y enfoques del arte contemporáneo”.

“Cada vez vemos más obras de arte contemporáneo que incluyen la sofisticación y las técnicas del kōgei, y ya no es raro encontrar piezas de kōgei con elementos de instalación que no están vinculados a la funcionalidad o practicidad de la artesanía. No cabe duda de que la distancia entre ambas se está reduciendo cada vez más”, completa.