El nuevo titular de Ambiente criticó al Gobierno por los incendios y su designación está en duda

El nuevo subsecretario de Ambiente, Fernando Jorge Brom, se refirió a los incendios en la Patagonia y realizó una inesperada crítica al Gobierno nacional.

Tras reemplazar a Ana Lamas, quien abandonó el cargo por causas de “agotamiento”, Brom cuestionó el accionar gubernamental frente al avance del fuego en el sur del país.

“El tema de bosques y fuegos tiene prioridad cero. Es una desgracia no solamente ecológica, sino humana. Hay que reparar, mitigar y, sobre todo, prevenir”, consideró, en declaraciones a Radio Mitre.

Y subrayó: “En esto ya se está trabajando transversalmente con otros ministerios. Lo que hay que hacer es tratar de prevenir. Evidentemente no lo hemos hecho bien”.

Tras las sorpresivas declaraciones de Brom, el vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado al respecto en conferencia de prensa y puso en duda su designación en el Gobierno.

“No es funcionario y todavía no ha asumido. Son las expresiones de alguien que no se ha interiorizado todavía en la función y en, efectivamente, qué es lo que se ha hecho, todo lo que hemos hecho en función del problema de los incendios o la catástrofe de los incendios”, contrapuso Adorni.

“Así que no es ni más ni menos que eso. Se pondrá en contacto con la profundidad de los temas y, a partir de cuando asuma -todavía no es funcionario. Por lo tanto, le falta información como para poder dar una conclusión certera de lo que ocurre”, sentenció el vocero.