Milei hablará de la criptoestafa en TV

El escándalo con la criptomoneda $LIBRA tendrá un nuevo episodio este lunes por la noche cuando el presidente Javier Milei conceda una entrevista televisiva y dé su punto de vista sobre su propio accionar en la estafa que alcanza al menos los 87 millones de dólares.

Milei dialogará sobre este candente tema con el periodista Jonatan Viale entre las 20 y las 21.30 horas cuando se emite su programa por la señal de cable TN.

Se espera que el mandatario explique su rol en la mecánica de la moneda meme, cuyas operaciones iniciaron al mismo momento en que promocionó $LIBRA desde sus redes sociales, a las 19.01 horas del viernes 14 de febrero, mediante un tuit fijado en su cuenta de X y en su perfil de Instagram.

El posteo estuvo activo y fijado hasta las 0.38 horas del sábado 15 de febrero, tiempo en el que la cripto elevó su valor hasta alcanzar los 5 dólares, y luego cayó estrepitosamente hasta valer muy pocos centavos.

En el tuit promocional Milei explicaba que “La Argentina Liberal sigue creciendo!!! Este proyecto privado tiene como objetivo promover el desarrollo de la economía argentina, financiando pequeñas empresas y emprendimientos locales. El mundo quiere invertir en Argentina”.

El posteo tenía un link de acceso a vivalalibertadproject.com, lo que conmocionó al mundo de las redes: así como los acérrimos seguidores del líder libertario reposteaban e incentivaban a invertir en el proyecto, muchos otros advertían sobre la inestabilidad de la moneda y hasta hablaban de un eventual rug pull.

El rug pull es básicamente una estafa en el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas en la que los desarrolladores de un proyecto abandonan repentinamente la iniciativa y se llevan los fondos de los inversores.

Tras haber borrado ese primer mensaje, Milei publicó otro en el que explicaba que “hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna.



No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Y luego atacaba a la oposición: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Veremos cuál es la versión de este lunes.