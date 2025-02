Lousteau mensuró la estafa de Milei: “Equivale a 12 bolsos de López”

El presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, se refirió a la “estafa por 100 millones de dólares” perpetrada por el presidente Javier Milei.

“Acá hay una estafa equivalente a doce bolsos de (José) López. En el fondo hay algunas diferencias, pero el mecanismo es similar. Es decir, alguien se vale de su cercanía al presidente, o el presidente de su cargo, o el que es asesor del cargo de presidente, para montar una estafa que le saca 100 millones de dólares acumulados a decenas de miles de personas”, graficó el exministro de Economía.

En igual tono, consignó que “esa estafa, en la escala en la que ocurrió, hubiera sido absolutamente imposible sin la acción del Presidente. Para el público que no entiende ni quiere entender del mundo cripto, supongamos yo tengo diez pedacitos de cristales, los quiero vender y consigo que el Dalai Lama y el Papa digan que esos cristales sanan el alma y abren las puertas del paraíso. Yo me quedo con ocho y salgo a vender los otros dos, y cuando se produce mucha demanda, vendo los míos. En realidad, es una gran estafa que no tiene ninguna utilidad”.

“El Presidente, cuando tuiteó algo con la dirección, entre comillas, de CBU al cual había que ponerle plata, lo dejó durante mucho tiempo. Ahora, Hayden Davis dice que eso fue un acuerdo con el equipo del Presidente. Entonces, sin la acción del Presidente, hubiera sido absolutamente imposible que esta estafa tuviera efecto”, insistió el senador nacional en declaraciones a Perfil Radio.

“Con esto se abren dos avenidas: o el Presidente es cómplice, o el Presidente no entiende nada de lo que está promocionando. Él, como Presidente, no puede promocionar un negocio privado porque eso es incompatible con la Ley de Ética Pública. Pero además, Hayden Davis dice en la entrevista que los socios que hicieron plata con esto son Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que son los de la empresa NW y hacen capacitaciones, de las cuales Milei era capacitador y recibía dinero. Él tiene una vinculación directa con aquellos que, según el creador de esta estafa, se llevaron dinero de esto”, reforzó.

Asimismo, puso de relieve que “más allá del problema penal, hay un problema político porque el resto de los argentinos que no participaron y no perdieron plata, ven lastimada la reputación presidencial. La reputación presidencial es muy importante para la presentación de un país hacia fuera, y eso tiene impactos”.

“Recién dije que Milei no entiende lo que hace o que es parte de una estafa. Lo que es evidente es que él o su entorno son fácilmente manipulables por gente inescrupulosa que hace dinero. O son manipulables, o son socios. Entonces, uno también tiene derecho a preguntarse en qué otras áreas del Estado esto está pasando”, alertó Lousteau.

En ese sentido, inquirió: “¿En qué otras áreas del Estado la fortaleza técnica de Milei y su equipo es tan floja como para que alguien se aproveche de eso? También me remito a la discusión que hemos tenido en el pasado acerca de quiénes eran los grandes ganadores del RIGI, del blanqueo o del régimen especial de impuestos a los Bienes Personales. La pregunta es si estos convencieron al Gobierno de llevarse un beneficio o si en el Gobierno hay cómplices de este tipo de cuestiones. Me parece que esa es la pregunta que surge. No es solamente esta estafa, es la pregunta de cuál es el modus operandi de un Gobierno”.

“Lo primero que hizo el entorno fue tratar de crear perfiles falsos de otros presidentes para decir que esto estaba pasando en otros lugares del mundo e inducir a la teoría del hackeo. Estuvieron probando a ver si podían instalar que había sido un hackeo, hasta que eso fue desmentido, inclusive por el propio Presidente. El comité de manejo de crisis, en este caso, se ve que no funcionó muy bien”, aseveró.

También puntualizó que “como lo primero no funcionó, lo segundo que hizo Milei fue echarle la culpa a la casta. ¿Qué culpa tiene de esto un gobernador, un intendente, un diputado o un senador? Nada, no tienen nada que ver. la estafa es responsabilidad de él, porque sin él no hubiera sido posible”.

“Después de hacer eso, dijo que había cometido un error y que él no estaba involucrado. Pero antes, en su posteo inicial, habrá descrito perfectamente la fachada que escondía la estafa ¿Cómo puede ser que después dijera que ‘no sabía nada de esto’?”, remató Lousteau.