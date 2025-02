Milei se reunió con Georgieva pero se hace esperar la firma con el FMI

El presidente de la Nación, Javier Milei, se reunió este jueves en Estados Unidos con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en tren de ultimar detalles para el acuerdo.

Today, I welcomed President @JMilei to the IMF to discuss Argentina’s stabilization and growth plan, which is delivering significant results. Our teams continue to work constructively toward a new IMF program. pic.twitter.com/RXTMwBN561