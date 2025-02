Según Rosendo Fraga, Villarruel es la principal beneficiada por el escándalo cripto

El analista político Rosendo Fraga se refirió al impacto de la criptoestafa perpetrada por el presidente Javier Milei y evaluó que con este episodio el líder libertario “deja de ser un político excepcional y empieza a ser un político normal”.

“Los periodistas y opositores le van a contestar y le van a pasar la factura. No se cae el mundo. Se le va a perder el miedo. Su capacidad de enfrentar adversarios y enemigos se debilita, Los políticos tradicionales, ‘la casta’, recuperan algo de espacio. Igual, tampoco vayamos a creer que esto rehabilita a la casta política cuestionada, pero les da aire”, sopesó el historiador.

Acto seguido, recalcó: “Milei I era percibido como un político excepcional. Mi impresión es que vamos a Milei II, donde va a enfrentar un escenario de político tradicional, con disputas y enfrentamientos con distintos sectores, lo que es lógico en la política. Antes la situación era un poco rara, por eso yo digo que era excepcional. Ahora es un político normal en su imagen y en su relación con la gente”.

“El episodio de las criptomonedas unificó al peronismo. Veníamos de la sesión sobre la suspensión de las PASO, donde el peronismo había aparecido dividido. Pero el tema cripto lo unificó. Igual, en las elecciones el peronismo va a ir dividido, como pasó en 2017, cuando Cristina Kirchner perdió por menos de un punto la provincia de Buenos Aires. Ahí estuvo dividido en tres y perdió por poco con Esteban Bullrich. Yo no veo un peronismo desaparecido, pero sí un peronismo dividido”, acotó Fraga.

Asimismo, en declaraciones a El Economista puso de relieve que “para la elección presidencial faltan dos años y medio. Es muchísimo tiempo. Ya es llamativo el rol que tiene Kicillof frente a Cristina en este momento. Y eso también tiene que ver con el escenario de posible división. En ese sentido, Kicillof no es el primer adversario que tiene Cristina. Sergio Massa fue otro adversario importante, de forma aparte”.

Por otra parte, indicó que “es tan cierto que Milei II podría quedar debilitado como que Macri no pueda convertirse en un elector más fuerte que él. Porque, en última instancia, en materia económica Macri tampoco es garantía de nada”.

“Macri recibió 46.000 millones de dólares y tampoco pudo devolver nada. En su gobierno, el ministro de Hacienda era Luis Caputo, Sturzenegger era presidente del Banco Central, y después el propio Caputo fue presidente del Banco Central. Quien realmente se beneficia del escándalo cripto es Villarruel, que hace muy bien en mantenerse en silencio. Y está bien, está callada. Es lo que tiene que hacer. Si se mete en la pelea, pierde. Ella tiene que mirar desde afuera. Nada más”.

Por el lado de la oposición, consideró que “tiene que seleccionar bien, tiene que tener una estrategia. Yo hablaría poco y elegiría los temas”.

“Por ejemplo, la educación pública es un tema que hay que enfrentar. Pero la comunidad LGBT, eso no. No pueden transformar el Frente Antifascista en la comunidad LGBT. La minoría no gana elecciones. Entonces, tienen que ser más cuidadosos. Por ejemplo, en el tema de la educación pública, la oposición lo manejó bien”, cerró.