De Pablo desestima que el Gobierno quiera una devaluación: “Si la hay, se jode”

El economista Juan Carlos de Pablo volvió a advertir por los riesgos de una eventual devaluación y planteó que el Gobierno “toma las decisiones sobre que no va a haber salto” del tipo de cambio, porque “si lo hay, se jode”.

“Si tomás decisiones sobre que va a haber y no hay, también se jode. Mirá la experiencia 2024. ¿Cuántos colegas míos dijeron ‘"viene, viene, viene, viene’? Se quedaron afónicos. El día que o la semana que yo vea al Gobierno vendiendo a lo pavote para mantener tipo cambio, otro será el cantar”, acotó.

Asimismo, sostuvo que “la clave no es el subproducto monetario o cambiario. Esto no es la tablita de Martínez de Hoz, esto no es la convertibilidad Cavallo. No hay un compromiso que diga que el Banco Central vende dólares en mayo al tipo de cambio de hoy. Si tiene que cambiar, lo cambia”.

“Todavía no veo la semana que viene. Lo que digo es que tomo todas las decisiones sobre la base de que este Presidente, que tiene pocos legisladores, ningún gobernador, pocos instrumentos, etcétera, se sigue aferrando al equilibrio fiscal”, puntualizó.

Y resaltó que tal accionar “ha demostrado ser una herramienta poderosísima a la luz de los resultados que tenemos. La política económica es ‘no hay más plata’ más Sturzenegger, y no parece que fuera recuperando más instrumentos, y en algunos casos no los tiene”, prosiguió De Pablo.