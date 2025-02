Bianco aclaró que el espacio de Kicillof “no es dividir al peronismo, es sumar”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, negó que el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro haya generado “revuelo”, si no que es “concretar algo que Axel (Kicillof) anunció hace tiempo y que se venía organizando”.

“Ahora se le dio una forma. Es un movimiento nuevo dentro del peronismo para la provincia de Buenos Aires. No es dividir nada, como veo que se dice en los medios y en las redes. No, es sumar al peronismo y organizar gente que no estaba organizada y que nos pedía que organizáramos algo porque no estaban militando en los otros sectores”, enfatizó el funcionario.

Resaltó que “no estaban ni en las organizaciones, no estaban en La Cámpora, no estaban en el Frente Renovador. Son un montón de sectores que quieren empujar el peronismo en la provincia de Buenos Aires y crear una alternativa a futuro. Nosotros le dimos forma a eso”.

“¿Por qué Massa puede tener un frente, por qué Grabois pueden tener un frente, por qué La Cámpora puede tener una organización, y Axel Kicillof no puede tener un movimiento? ¿Dónde está escrito eso?”, inquirió en declaraciones a Infobae.

En igual tono, insistió: “No le veo el problema. El problema hubiese sido que Axel Kicillof hubiese aparecido diciendo: ‘Armo el movimiento antiperonista, me voy del peronismo’. Eso es un problema, pero esto no tiene nada que ver”.

“Estamos lanzando un movimiento para ampliar los apoyos al Gobierno provincial, con gente que no estaba contenida en ningún espacio del peronismo, porque no eran La Cámpora, no eran el Frente Renovador ni del Frente Grande. Hoy tienen un movimiento dentro del peronismo para empujar todos juntos, porque esto es todos juntos: este es un movimiento que enfrenta a Javier Milei y que enfrenta las políticas de Milei. Y es un movimiento también en favor del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es eso”, resumió Bianco.

Acto seguido, manifestó que “para nosotros esto no modifica ni en un ápice el vínculo que tenemos con los otros sectores del peronismo de la provincia. Nosotros no estamos peleados con el peronismo de la provincia ni con ningún factor de Unión por la Patria. Para nosotros sigue siendo el mismo tipo de relación. Tenemos buena relación con el Frente Renovador, tenemos charlas -lo digo incluso personalmente- con compañeros de otras organizaciones y eso no cambia nada”.

Consultado por la postura en torno a las PASO de la Provincia, indicó que “nosotros vamos a pedirle a la Legislatura que con urgencia tome una definición, porque ya están empezando a correr los tiempos electorales”.

“Había algunos intendentes que pedían PASO, pero creo que hoy, habiéndose eliminado las PASO nacionales, las PASO en CABA, las PASO en la mayoría de las provincias, han como perdido bastante sentido. La provincia de Buenos Aires va a ser la única que hace PASO si no se dan de baja”, graficó, para luego aclarar que “llo tiene que discutir la Legislatura. Lo que le va a pedir Axel Kicillof a la Legislatura es que tomen una definición pronto, porque hay que organizar las elecciones, sea con o sin PASO”.

Finalmente, al aludir a cómo queda la relación de los intendentes y del gobernador con respecto a La Cámpora y a Máximo Kirchner en particular, el ministro de Gobierno fue categórico: “De la misma forma que ahora. Esto lo digo ahora y lo digo siempre, desde hace ocho años, cada vez que me preguntaron por La Cámpora: ellos siguen siendo nuestros compañeros más cercanos, ideológicamente y generacionalmente”.

“¿Tenemos diferencias? Sí, claro, tenemos matices respecto a algunas cuestiones, tenemos diferencias en los diagnósticos de lo que pasó. También tenemos formas distintas de construir políticamente. También nos pasa eso con el Frente Renovador o con cualquier otro factor dentro del peronismo. Pero eso no hace que uno esté peleado, ni que esté enojado, ni nada, sigue siendo igual. Exactamente igual”, remató.