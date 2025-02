Santiago Cafiero ensalzó a Kicillof: “Es el primero en hacer una convocatoria abierta”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Santiago Cafiero, destacó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro y en ese sentido aseguró que el gobernador Axel Kicillof “ha hecho una amplia convocatoria al peronismo y con una perspectiva de cuál es la mejor estrategia para derrotar a este Gobierno y enfrentar los desafíos que se tienen por delante”.

“Hoy hay un debate en el peronismo porque algunos piensan que es mejor consolidar un espacio propio, que tenga un reflejo de confrontación fuerte y duro y desde ahí seguir ganando adhesiones. Y otros pensamos que la estrategia para derrotar a un Gobierno como este tiene que ser distinta, confirmando un gran frente político que sea conducido por el peronismo, pero ampliando la base política y social y enfrentar los desafíos que se tienen por delante”, puntualizó.

En declaraciones a la AM 1270, el excanciller indicó que “Kicillof es quien hace la primera convocatoria abierta desde que perdió el peronismo en 2023”, al tiempo que aseveró que aquel contexto es “distinto en esta elección porque la argentina cambió, no es la de 2019. En el mundo también está pasando, se consolida la extrema derecha”.

Al aludir al desdoblamiento electoral, consideró que “hoy es más importante definir un proyecto, una línea de hacía dónde el peronismo pretende representar a la mayoría que perdió, no sólo en la Provincia, si no también a nivel nacional”.

“Al peronismo le está faltando un proyecto nacional, el último fue el kirchnerismo que se terminó hace muchos años y hay que reemplazarlo, no porque sus dirigentes no puedan representar las demandas de esta época, sino porque el mundo cambió”, analizó Cafiero.

Acto seguido, juzgó que “el proyecto debe ser otro porque sino nos pasa lo que viene pasando, que somos derrotados a nivel nacional. Y el gobernador tiene muchos atributos para hacerlo y desde un lugar muy humilde ha hecho una convocatoria que no se hizo desde la derrota. Desde que perdimos hasta acá, en el peronismo reinó el pase de facturas y el rencor”.

“El peronismo tiene como marca registrada la eficacia y se le reclama que hagan más. Pero, cuando perdés la elección perdés eficacia. El dirigente tiene que tragar amargo, hacerse cargo de que perdimos la elección por culpa nuestra, no por culpa de la militancia, así que es necesario de que el peronismo se ponga en acción y recrear una esperanza nacional. Ahí está el desafío político, crear un debate hacia adentro del movimiento porque si no, no le vamos a ganar a Milei”, sentenció.