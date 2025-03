Milei se desligó de la criptoestafa y tensó la cuerda con Villarruel

El presidente de la Nación, Javier Milei, aludió a la criptoestafa por la que se lo investiga y reiteró que “los que entraron allí lo hicieron por voluntad propia, nadie les puso una pistola en la cabeza”.

En diálogo con uno de sus propagandistas de LN+, el mandatario se quejó de las repercusiones del caso y planteó que “parece un conjunto de chimento de peluquería de despechadas. Vamos a la sustancia: es un problema de terceros con terceros, no es un problema mío”.

“Todos los que entraron ahí, lo hicieron voluntariamente. A nadie se le puso un arma en la cabeza. Otro punto interesante es que mi campo de especialización es crecimiento con y sin dinero, después usted tiene temas de finanzas, que yo manejo, pero este es un mecanismo hipersofisticado. Uno no sabe de todos los temas”, remarcó el líder libertario.

En tanto, salió al cruce de la dos veces presidenta Cristina Fernández Kirchner, quien lo tachó de “estafador serial” por el escándalo de $LIBRA.

“Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema Hotesur, de Los Sauces, de Vialidad, le encontraron cinco palos verdes a la hija que nunca laburó. Vamos, seamos serios. Es más, si hay alguien que estafó a la gente es la política y, en especial, los Kirchner”, bramó.

“Nosotros, los inhumanos, los insensibles, sacamos a 10 millones de personas de la pobreza. Decían que nuestras promesas eran incumplibles, nosotros teníamos un programa muy ambicioso, decían que era imposible todo”, agregó.

Y al referirse a la ausencia de la oposición, exclamó: “¿Sabe por qué no fueron? Porque no se pueden bancar tantas verdades, tanto éxito. No dejan de ser gente de izquierda resentida, fracasada. En el fondo, esto puede ser una muestra de la Argentina que se viene, porque el Congreso va a estar cada vez más teñido de violeta“.

Finalmente, consultado por la relación con su vicepresidenta Victoria Villarruel, utilizó una analogía futbolera y recordó que Juan Román Riquelme y Martín Palermo “no se llevaban bien, y seguían haciendo goles y Boca seguía ganando”.

De todos modos, fustigó que la titular del Senado “se adelantó en querer terminar la sesión. Quizás se olvidó que mis discursos los termino con ‘¡Viva La Libertad, Carajo!‘. Mis discursos terminan todos iguales. No debe estar mirándolos”.